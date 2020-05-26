Это очевидно для всех, кроме власти Украины

Украинский актер и режиссер, автор некогда популярного "Шоу довгоносиків" Виктор Андриенко высказался об украинских реалиях

По его мнению, за последние несколько лет в Украине изменилось молодое поколение. Желанием развивать страну отличаются сегодня даже малые дети.

Таким мнением он поделился 2017 года в интервью "Обозревателю".