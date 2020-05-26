Украинский актер и режиссер, автор некогда популярного "Шоу довгоносиків" Виктор Андриенко высказался об украинских реалиях
По его мнению, за последние несколько лет в Украине изменилось молодое поколение. Желанием развивать страну отличаются сегодня даже малые дети.
Таким мнением он поделился 2017 года в интервью "Обозревателю".
"Ждите смс": счета украинцев загоняют в минус, ПриватБанк сделал важное заявление
Как София Ротару выглядела в школьные годы, в сеть слили редкое фото: Ничего себе!
Тодоренко с сыном на руках срочно обратилась к поклонникам, случилась беда: "Несколько дней я..."
Резкий разворот курса доллара, скачок тарифов и новые правила проезда — главное за ночь
Кроме того, он добавил, что безусловно, есть еще нюансы, которые не позволяют окончательно искоренить воровство и коррупцию, но это вопрос времени. Хотят люди "старого поколения" меняться или нет, их время все равно пройдет.
"Меняется молодежь. Как китаец, знаете, он либо улыбается, либо ненавидит. Так у нас и молодежь сейчас либо разумная, интересная и думает о перспективе, либо на многих можно сразу поставить крест. Еще больше я был удивлен, насколько у нас интересные, умные дети и сколько в них желания что-то сделать в нашей стране. В Украине существует жадность, воровство, коррупция, но поймите, нет в гробу карманов", - подчеркнул Андриенко.
По мнению артиста, все глобальные перемены каждый украинец должен начинать с себя.
"Надо менять психологию, менять себя. К сожалению, многие не понимают этого, они хотят жить по-старому. Ну хорошо, "наколядували" они сейчас кучу денег, но ведь это не принесет им радости, поверьте", - добавил он.
Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».
Как сообщала Politeka, Маршал напугал мир военной мощью России.
Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.