Російський співак і музикант Рома Зверь, лідер групи "Звери" розповів журналістам про життя в столиці України

Так, музиканту довелося деякий час пожити в Києві, поки він працював над новим альбомом. Як зазначає портал Viva, цей епізод з життя музиканта став для нього важливою подією в 2017 році. Саме в Києві були написані найкращі пісні альбому.

Судячи з усього, музикант надихався пішими прогулянками по місту.

"Я багато блукав по місту, по центру. Звичайно, Андріївський узвіз, Києво-Печерська лавра, я спускався в печери… Хрещатик, бульвар Лесі Українки, вулиця Басейная, Золоті ворота, Поділ, само собою, прокотився на фунікулері", - продовжив він.

При цьому співак звернув увагу на оточуючих його людей.

"Мені дуже сподобалося, що люди в Україні досить прості, чуйні, їм не дуже важливо, хто ти. Через якийсь особливий свій менталітет Київ трохи розслаблений. Зрозуміло, що він повільний, як би трохи з лінню, спокійний. Тут якщо і панібратство, то не вульгарне…", - додав він.

Також раніше повідомлялося, що російський співак Леонід Агутін зробив дивну заяву про українців та американців. Так, він зізнався в любові до жителів України та Америки, але в той же час нещадно їх розкритикував.

Він запевнив, що любить і українців і своїх співвітчизників, і "наївних" американців. А також закликав всіх не зруйнувати світ "до чортової матері". Також він назвав українців полум'яними революціонерами і звинуватив жителів України в тому, що вони начебто самі придумали собі "війну".

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Маршал налякав світ військовою міццю Росії.

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