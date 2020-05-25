Российский певец и музыкант Рома Зверь, лидер группы "Звери" рассказал журналистам о жизни в столице Украины

Так, музыканту пришлось некоторое время пожить в Киеве, пока он работал над новым альбомом. Как отмечает портал Viva, этот эпизод из жизни музыканта стал для него важным событием в 2017 году. Именно в Киеве были написаны лучшие песни альбома.

Судя по всему, музыкант вдохновлялся пешими прогулками по городу.

"Я много бродил по городу, по центру. Конечно, Андреевский спуск, Киево-Печерская лавра, я спускался в пещеры… Крещатик, бульвар Леси Украинки, Бассейная улица, Золотые ворота, Подол, само собой, прокатился на фуникулере", - продолжил он.

При этом певец обратил внимание на окружающих его людей.

"Мне очень понравилось, что люди в Украине достаточно простые, отзывчивые, им не очень важно, кто ты. Из-за какого-то особенного своего менталитета Киев чуть-чуть расслабленный. Понятно, что он медленный, как бы немного с ленцой, спокойный. Тут если и панибратство, то не пошлое…" - добавил он.

Также ранее сообщалось, что российский певец Леонид Агутин сделал странное заявление об украинцах и американцах. Так, он признался в любви к жителям Украины и Америки, но в то же самое время нещадно их раскритиковал.

Он заверил, что любит и украинцев и своих соотечественников, и "наивных" американцев. А также призвал всех не разрушить этот мир "к чертовой матери". Также он назвал украинцев пламенными революционерами и обвинил жителей Украины в том, что они якобы сами придумали себе "войну".

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, Маршал напугал мир военной мощью России.

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