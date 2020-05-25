Російський співак Андрій Лисіков, який виступає під псевдонімом Дельфін, розкрив причину через яку росіяни йдуть воювати на Донбас

На його думку, росіяни йдуть воювати на Донбас, тому що таким чином самостверджуються.

Артист заявив, що люди зі зброєю отримують задоволення від своєї "значущості" і "влади". Про це йшлося в його інтерв'ю 2018 року "Медузі".

Відповідаючи на запитання журналіста про те, навіщо росіяни добровільно і усвідомлено йдуть воювати на Донбас, Дельфін відповів:

"Це такий феномен — утвердження власної значущості за рахунок володіння зброєю. Росіяни вважають, що якщо вони здадуть зброю на Донбасі, вони стануть ніким. І тому вони будуть продовжувати розтягувати це задоволення: коли я при справі, в окопі, стріляю — ніби як не даремно живу. Знайти адекватну заміну цього дуже складно; стріляти — найпростіший вибір".

При цьому, додав співак, на цю природу людини впливає російська держава, яка спочатку готує людей до війни.

"Якщо держава так ставить акценти, що той, хто воює, — герой, а, умовно кажучи, поети чи там хірурги — не такі герої… Це ж все можна регулювати, вибудовувати, зміщувати акценти. Я взагалі сьогодні подумав, що армія як така повинна бути відокремлена від держави — як церква. Щоб світське життя не було з цим ніяк не пов'язана. Майже щодня лунають новини про те, які ми круті вояки і всіх перемогли. І все в такому дусі. Нас, очевидно, готують до війни", - вважає Дельфін.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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