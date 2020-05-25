Российский певец Андрей Лысиков, который выступает под псевдонимом Дельфин, раскрыл причину из-за которой россияне идут воевать на Донбасс

По его мнению, россияне идут воевать на Донбасс, потому что таким образом самоутверждаются.

Артист заявил, что люди с оружием получают удовольствие от своей "значимости" и "власти". Об этом шла речь в его интервью 2018 года "Медузе".

Отвечая на вопрос журналиста о том, зачем россияне добровольно и осознанно идут воевать на Донбасс, Дельфин ответил:

"Это такой феномен — утверждения собственной значимости за счет владения оружием. Россияне считают, что если они это оружие сдадут на Донбассе, они станут никем. И поэтому они будут продолжать растягивать это удовольствие: когда я при деле, в окопе, стреляю — вроде как не зря живу. Найти адекватную замену этому очень сложно; стрелять — самый простой выбор".

При этом, добавил певец, на эту природу человека влияет российское государство, которое изначально готовит людей к войне.

"Если государство так ставит акценты, что тот, кто воюет, — герой, а, условно говоря, поэты или там хирурги — не такие герои… Это же все можно регулировать, выстраивать, смещать акценты. Я вообще сегодня подумал, что армия как таковая должна быть отделена от государства — как церковь. Чтобы светская жизнь не была с этим никак связана. Почти каждый день доносятся новости о том, какие мы крутые вояки и всех победили. И все в таком духе. Нас, очевидно, готовят к войне", - считает Дельфин.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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