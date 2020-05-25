У Росії, яка безпардонно шматує території сусідніх держав, тепер націлилися за межі планети Земля

Керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що РФ не допустить, щоб хтось присвоїв єдиний супутник планети Земля. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ і соцмережі.

«Ми в жодному разі не допустимо приватизації Місяця ким би то не було», – заявив чиновник. За його словами, це суперечить міжнародному праву, і Росія не братиме участі в цій гонці.

Таким чином Рогозін відреагував на підготовку США проекту міжнародної угоди про видобуток ресурсів на Місяці.

У мережі заява Рогозіна вже отримала зворотний зв'язок.

«Особисто Рогозін буде стояти біля посольств США і Китаю з плакатом в одиночному пікеті», «Я так розумію натяк на Першу Місячну Визвольну Війну ?(ПМВВ) На землі вже всіх перемогли, тепер космос. Головне не забути погодити місячні поставки по Ленд Лізу», «Місяць наш!», «Щоб так говорити, треба хоча б там побувати лол», «Казковий лунатик», «І що ти зробиш, Дімон?))) Референдум серед лунатиків?)) Про вступ Місяця в склад РФ?)))», «таки дісталася йому порція аргентинського порошку», «Що Росія зробить з Місяцем: 1 - Виведе як Окремий суб'єкт федерації. 2 - терміново почне міняти покриття ( в тому числі прокладати пішоходки і бордюри ). 3 - топові кремлівські блогери розкажуть "Як покращав Місяць за Путіна". Все», – іронізують у коментарях.

Раніше ми розповідали, що в Нью-Йорку російський священик влаштував у повітрі хресний хід над мегаполісом, щоб відвести від нього епідемію коронавіруса. Єписком Манхетенський Микола облетів місто на приватному літаку.

Нагадаємо, скандальний Кот виставив на посміховисько Путіна в прямому ефірі.

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