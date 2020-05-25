Лідер ЛДПР Володимир Жириновський, відомий своїми скандальними висловлюваннями, вибухнув новою маячнею
Цього разу керівник партії, що підтримує політику Кремля, «проїхався» по Німеччині, передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал політика.
Він побажав окупації цій європейській країні. Подібна реакція була викликана тим, що в Росії досі не вщухають обурення через те, що Сполучені Штати Америки не згадали Радянський Союз в переліку переможців Другої світової Війни.
Жириновський пошкодував, що Росія вивела свої війська з Німеччини.
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«Звичайно, всім нам неприємно, що американці оголосили, що це вони з англійцями перемогли у Другій світовій війні. Чому вони дозволяють собі це? Тому що не треба було виводити групу радянських військ з Німеччини. Наші солдати стояли там як переможці, це весь світ бачив, це неможливо було заперечувати. А ми добровільно вивезли їх, і сьогодні нас там немає. Ні Горбачов, ні Єльцин цього не зрозуміли… Погано історію вони вивчали», – написав Жириновський.
Раніше Жириновський заявляв, що він в політиці більше 30 років і знає, як зробити так, щоб з Росії були зняті всі санкції. За його божевільною ідеєю, для цього необхідно лише поставити Захід на межу великої війни.
Ми також писали, що глава ЛДПР запропонував продати мумію Леніна з мавзолею.
«У Франції бізнесмен хоче продати картину «Джоконда». Ми могли б продати мумію Леніна. Покупці знайдуться: Китай, В'єтнам або якийсь комуніст. З продажу мумії бюджет може отримати величезні гроші. Ленін у хорошому стані, муміфікували всього 96 років тому», – висловив він ідею.
Нагадаємо, що Жириновський в нападі істерики «зменшив» Україну до трьох міст.
Як повідомляла Politeka, знавіснілий Жириновський пригрозив Україні через фільм.
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