Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, известный своими скандальными высказываниями, разразился новым бредом

В этот раз руководитель партии, которая поддерживает политику Кремля, «проехался» по Германии, передает Politeka.net со ссылкой на телеграмм-канал политика.

Он пожелал оккупации этой европейской стране. Подобная реакция была вызвана тем, что в России до сих пор не утихают возмущения из-за того, что Соединенные Штаты Америки не упомянули Советский Союз в перечне победителей Второй мировой Войны.

Жириновский пожалел, что Россия вывела свои войска из Германии.

«Конечно, всем нам сегодня неприятно, что американцы объявили, что это они с англичанами победили во Второй мировой войне. Почему они позволяют себе это? Потому что не надо было выводить группу советских войск из Германии. Наши солдаты стояли там как победители, это весь мир видел, это невозможно было оспаривать. А мы добровольно увезли их, и сегодня нас там нет. Ни Горбачев, ни Ельцин этого не поняли… Плохо историю они изучали», – написал Жириновский.

Ранее Жириновский заявлял, что он в политике более 30 лет и знает, как сделать так, чтобы с России были сняты все санкции. По его безумной идее, для этого необходимо лишь поставить Запад на грань большой войны.

Мы также писали, что глава ЛДПР предложил продать мумию Ленина из мавзолея.

«Во Франции бизнесмен хочет продать картину «Джоконда». Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад», – высказал он идею.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.

Как сообщала Politeka, обезумевший Жириновский пригрозил Украине из-за фильма.

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