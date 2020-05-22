Російський публіцист Олександр Невзоров назвав несподівану причину війни Росії з Україною
На його думку, президент Російської Федерації Володимир Путін почав війну на сході України, а також анексував півострів Крим через своє "первісне мислення". Крім того, він зазначив, що не корупція проблема цієї нещасної Росії, а первісне мислення Путіна і сублімація його.
Таку думку він висловив 2017 року в ефірі Ехо Москви.
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"Нехай тоді, значить, півострів (Крим. - прим. ред.) повернуть відразу і без розмов. Нехай передавлять цю нечисть на Донбасі кримінальну, нехай довго вибачаються перед Україною – тоді я, може бути, подумаю про те, як мені себе повести. Але все одно причина всіх цих бід на Донбасі та Криму – це ось первісне мислення Путіна і сублімація цього первісного мислення", - сказав він.
Невзоров також назвав помилкою Путіна те, що він позиціонує себе як віруючю людину.
"Це жахлива помилка. Це абсолютно невірна ставка Путіна, найглибша помилка, це те саме, в загалому, що привело мене в стан його опонентів", - упевнений публіцист.
Він також розкритикував опозиціонера Олексія Навального.
"Я прекрасно розумію, що не корупція проблема цієї нещасної країни Росії. Проблема цієї нещасної країни – це первісне мислення і всякий чоловік, який працює на розпалювання цього первісного мислення. І первісне мислення тягне за собою все", - резюмував Невзоров.
Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.
Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.
Також Politeka писала, що Невзоров жорстко висловився про війну на Донбасі.