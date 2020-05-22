Російський публіцист Олександр Невзоров назвав несподівану причину війни Росії з Україною

На його думку, президент Російської Федерації Володимир Путін почав війну на сході України, а також анексував півострів Крим через своє "первісне мислення". Крім того, він зазначив, що не корупція проблема цієї нещасної Росії, а первісне мислення Путіна і сублімація його.

Таку думку він висловив 2017 року в ефірі Ехо Москви.

"Нехай тоді, значить, півострів (Крим. - прим. ред.) повернуть відразу і без розмов. Нехай передавлять цю нечисть на Донбасі кримінальну, нехай довго вибачаються перед Україною – тоді я, може бути, подумаю про те, як мені себе повести. Але все одно причина всіх цих бід на Донбасі та Криму – це ось первісне мислення Путіна і сублімація цього первісного мислення", - сказав він.

Невзоров також назвав помилкою Путіна те, що він позиціонує себе як віруючю людину.

"Це жахлива помилка. Це абсолютно невірна ставка Путіна, найглибша помилка, це те саме, в загалому, що привело мене в стан його опонентів", - упевнений публіцист.

Він також розкритикував опозиціонера Олексія Навального.

"Я прекрасно розумію, що не корупція проблема цієї нещасної країни Росії. Проблема цієї нещасної країни – це первісне мислення і всякий чоловік, який працює на розпалювання цього первісного мислення. І первісне мислення тягне за собою все", - резюмував Невзоров.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.

Також Politeka писала, що Невзоров жорстко висловився про війну на Донбасі.