В «ДНР» пропагандисти анонсували «республіканську акцію», яка ставить їх адекватність під великий сумнів

Вони вирішили дати відсіч «вірусу українського ф*шизма» і начепити гігантську медичну маску в кольорах російського прапора на будівлю колишнього готелю «Україна», передає телеграм-канал «Вільнодумець». Таким чином вона буде символізувати «славну» боротьбу з цим самим вірусом.

Відбудеться це 21 червня, на День медика.

Однак тут спрацювала приказка: «Хотіли, як краще, а вийшло, як завжди».

«Із символізмом «ДНР» облажались. Захоплена ділками ПР будівля готелю 6 років стоїть у напівзруйнованому стані. Тому символізм буде більше схожим на прагнення Росії закрити фіговим листком весь свій сором під назвою «ДНР»: ніким не визнана і нікому не потрібна. А ось лизнути чобіт, що фінансує їх існування Росії, це у «ДНР» вийшло, назвавши Росію «єдиною державою в світі, яка утримує всю Світову цивілізацію від всесвітньої катастрофи»», – пише автор.

На весь цей маразм збираються витратити 1,2 млн. російських рублів, привітавши таким чином місцевих лікарів і медсестер.

«Медики «ДНР», які зараз боряться з епідемією коронавіруса в умовах страшного браку навіть елементарних засобів захисту, не кажучи вже про інше, будуть «дуже раді» такому подарунку від окупаційної влади», – іронізує «Вільнодумець».

Раніше ми писали про те, що в мережі опублікували відео, котре яскраво ілюструє, як за шість років Росія показала жителям Донбасу, які кликали Путіна, своє справжнє обличчя, закривши шахти і залишивши людей без засобів до існування. Зазначимо, що ще в 2014 році місцеве населення на всіх кутах кричало, що Росія ніколи такого не допустить, і звинувачували Україну в спробах припинити роботу шахт.

Нагадаємо, українці зі своєї кишені заплатять за "Вечірній квартал"й "екстрасенсів" для ОРДЛО.

Як повідомляла Politeka, "руський мир" перетворив Луганськ на другий Чорнобиль: страхітливі кадри

Також Politeka писала, що в РФ раптово визнали "ЛНР" частиною України: що повідомляють канали пропагандистів.