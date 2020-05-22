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Кубань була українською до 1930 років і була несправедливо віддана РФ



До такого підсумку прийшло російське видання, слова якого передає видання Патріоти України.

"До 1930-х українська мова була офіційною на Кубані поряд з російською, а багато кубанські козаки вважали себе етнічними українцями. Це дало привід сучасній Україні вважати цю територію історично своєї, несправедливо віддали Росії", - йдеться в статті.

Вже в 1792 році запорожці були переселені на Кубань, отримавши землі у військову власність. Так утворилося Чорноморське козацтво. На південному сході від нього було розташоване Кавказьке лінійне козаче військо, сформоване з донських козаків. У 1864 році вони були об'єднані в Кубанське козаче військо.

"Таким чином, Кубанське козацтво виявилося етнічно двохскладовим — російсько-українським. Правда, до початку XX століття в козацькому середовищі переважало швидше станова свідомість, ніж етнічне", - сказано в статті.

Але все почало змінюватися в кінці XIX століття, коли військове міністерство Російської імперії почало замислюватися про ліквідацію козацького стану.

Тоді і зародилася ідея «козацької нації». Її розвиток прискорила зв'язок чорноморців з українським національним рухом. Нейтралітет був знищений Жовтневою революцією, яку кубанський уряд не визнав.

"Кубанська Рада оголосила про утворення незалежної Кубанської Народної Республіки. Зазначалося, що республіка входила до складу Росії на федеративних правах, але про яку Росії йшла мова? Було не зрозуміло", - уклали автори статті.

Раніше ми повідомляли, що режисер Ніко Лапунов розповів про головну проблему на Кримському півострові.

За його словами після анексії Криму Росією на півострові неможливо було знаходитися з-за постійного відчуття 1937 року".

"Коли ти кожен день в Криму бачиш ось це мракобісся... а потім я спостерігав, як ОМОН в'їжджає у двір кримськотатарського театру. З'являється це відчуття 1937 року. Ти читав про це, а ось воно відбувається. Я зрозумів, що мені там не місце. Якби не речі і нестача грошей, я б виїхав раніше", – пояснив режисер.

Лапунов зізнався, що попри те, що він не є корінним кримчанином, півострів був для нього справжнім домом.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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