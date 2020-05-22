Російський актор Сергій Анісіфоров розкрив, чому Путін засилає в Україну війська Росії

На його думку, президент РФ Володимир Путін обманом засилає російських військових в Україну. Таку думку він озвучив в 2014 році для журналістів видання Радіо Свобода.

Він зазначив, що Путін хотів по-тихому забрати собі Донбас, тому обманом засилає на територію України російських військових.

"Зараз я бачу, що йде повна інформаційна війна, повністю зомбовано російське суспільство, але на даний момент російські громадяни вже починають потихеньку розуміти, що щось відбувається не те, пішла вже інформація про те, що Путін обманом засилає російських військових на територію України, типу там "захистимо росіян на Донбасі". Але ці "ДНР", "ЛНР" – це міфічні організації, які під протекторатом Путіна намагаються нав'язати нам свої умови, які нам не потрібні. Нам не потрібна путінський захист!" - сказав він.

Також актор охарактеризував дії російських військ в Україні. Він заявив, що на Донбасі немає ополченців - є лише російські війська, які начебто борються за свої території.

"Путін хотів по-тихому забрати собі Донбас, але у нього це не вийшло і не вийде. Кажуть, що ополченці воюють… насправді, немає ополченців на території України! Є ошукані російські війська, які зайшли на територію України. Ще раз кажу: немає ополченців, які там, типу того, воюють за свою територію, "Новоросію"… "Новоросії", Донбасу немає. Киньте погляд на історію – хто той же Донецьк створив!"

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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