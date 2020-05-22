Російська зірка, популярна ще в 90-х, Тетяна Буланова розповіла про своє ставлення до президента Росії Володимира Путіна

Так, вона заявила, що ідеальною формою державного правління вважає монархію.

Примітно, що Путіна виконавиця монархом не вважає, але перераховує ті якості, якими повинен володіти, на її думку, ідеальний глава держави. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Дождь.

«Я, до речі, за монархію. Владою завжди були і будуть незадоволені. І при Єльцині, і при Горбачові, і за Брежнєва. Господи, за Миколи II була революція-то. Завжди. І далі потім будуть незадоволені. Чесно кажучи, я вважаю, що будь-яка зміна влади завжди чревата якимись наслідками. Так. Я підтримую саме монархію. Путін вже майже монарх, але «майже» не вважається. Все-таки президент – це виборна посада» – зазначила артистка.

Співачка переконана, що людина біля керма зобов'язана мати незаперечні чесноти, не ставити на перше місце особисте збагачення. Цього можна досягти лише розвиваючи шляхетні якості.

«Пройде час – буде інший президент, якого не виховують як правителя. У нього не буде… Хоча, в принципі, у нас всіх правителів, їх не виховують як правителів спочатку. Треба вчити відповідальності за вчинки, за слова, за те, що ти не можеш взяти і піти купити віллу або яхту з дівчатками. Я образно», — уточнила зірка.

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