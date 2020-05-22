Российская звезда, популярная еще в 90-х, Татьяна Буланова рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину

Так, она заявила, что идеальной формой государственного правления считает монархию.

Примечательно, что Путина исполнительница монархом не считает, но перечисляет те качества, которыми должен обладать, по ее мнению, идеальный глава государства. Об єтом она рассказала в интервью изданию Дождь.

«Я, кстати, за монархию. Властью всегда были и будут недовольны. И при Ельцине, и при Горбачеве, и при Брежневе. Господи, при Николае II была революция-то. Всегда. И дальше потом будут недовольные. Честно говоря, я считаю, что любая смена власти чревата всегда какими-то последствиями. Да. Я поддерживаю именно монархию. Путин уже почти монарх, но «почти» не считается. Все-таки президент – это выборная должность», – отметила артистка.

Певица убеждена, что человек у руля обязан иметь неоспоримые добродетели, не ставить на первое место личное обогащение. Этого можно достичь лишь развивая благородные качества.

«Пройдет время – будет другой какой-то президент, которого не воспитывают как правителя. У него не будет… Хотя, в принципе, у нас всех правителей, их не воспитывают как правителей изначально. Нужно учить ответственности за поступки, за слова, за то, что ты не можешь взять и пойти купить виллу или яхту с девочками. Я образно», — уточнила звезда.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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