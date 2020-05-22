Російський співак Андрій Лисіков різко висловився про реалії та агресії РФ

У передачі Ірини Шихман 2019 року під назвою «А поговорити» він висловився про питання війни, а також про зовнішню політику Росії, зазначивши, що агресія в цьому питанні властива не тільки РФ, але й багатьом іншим країнам світу (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Також він виправдав агресивні дії Росії, заявивши, що так робить весь світ.

«Зовнішня політика Росії нічим не відрізняється від політики інших країн. Всі сьогодні ведуть себе так агресивно. Це сумно. ООН – це ж просто якась забігайлівка», — поділився своєю думкою співак.

Також Дельфін описав свої відчуття від того, що відбувається в країні і озвучив почуття, які в ньому викликає побачене.

«Це просто подразнення. Навіть якщо ти не дивишся телевізор, ти все одно звідки щось чуєш, з відкритого вікна машини доноситися якась хр…нь: а ти бачив, а от ти знаєш, що сталося … Навіть якщо серйозно обмежувати себе від цього інформаційного потоку, то він все одно тебе наздоганяє», — пояснив Лисіков.

Також раніше повідомлялося, що народний артист України і відомий поет Юрій Рибчинський висловився про війну на території Донбасу.

За його словами, Україні не варто триматися за аннексированний Крим і окуповані райони Донбасу, оскільки вони будуть заважати нормалізації життя в країні і руху в Європу.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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