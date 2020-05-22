Російський співак Андрій Лисіков різко висловився про реалії та агресії РФ
У передачі Ірини Шихман 2019 року під назвою «А поговорити» він висловився про питання війни, а також про зовнішню політику Росії, зазначивши, що агресія в цьому питанні властива не тільки РФ, але й багатьом іншим країнам світу (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Також він виправдав агресивні дії Росії, заявивши, що так робить весь світ.
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«Зовнішня політика Росії нічим не відрізняється від політики інших країн. Всі сьогодні ведуть себе так агресивно. Це сумно. ООН – це ж просто якась забігайлівка», — поділився своєю думкою співак.
Також Дельфін описав свої відчуття від того, що відбувається в країні і озвучив почуття, які в ньому викликає побачене.
«Це просто подразнення. Навіть якщо ти не дивишся телевізор, ти все одно звідки щось чуєш, з відкритого вікна машини доноситися якась хр…нь: а ти бачив, а от ти знаєш, що сталося … Навіть якщо серйозно обмежувати себе від цього інформаційного потоку, то він все одно тебе наздоганяє», — пояснив Лисіков.
Також раніше повідомлялося, що народний артист України і відомий поет Юрій Рибчинський висловився про війну на території Донбасу.
За його словами, Україні не варто триматися за аннексированний Крим і окуповані райони Донбасу, оскільки вони будуть заважати нормалізації життя в країні і руху в Європу.
Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».
Як повідомляла Politeka, Маршал налякав світ військовою міццю Росії.
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