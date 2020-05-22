Российский певец Андрей Лысиков резко высказался о реалиях и агрессии РФ
В передаче Ирины Шихман 2019 года под названием «А поговорить» он высказался о вопросах войны, а также о внешней политике России, отметив, что агрессия в этом вопросе присуща не только РФ, но и многим другим странам мира (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Также он оправдал агрессивные действия России, заявив, что так поступает весь мир.
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«Внешняя политика России ничем не отличается от политики других стран. Все себя сегодня так ведут - агрессивно. Это печально. ООН – это же просто какая-то забегаловка», — поделился своим мнением певец.
Также Дельфин описал свои ощущения от того, что происходит в стране и озвучил чувства, которые в нем вызывает увиденное.
«Это просто раздражение. Даже если ты не смотришь телевизор, ты все равно откуда-то что-то слышишь, из открытого окна машины доноситься какая-то хр…нь: а от ты видал, а вот ты знаешь, что произошло … Даже если серьезно ограничивать себя от этого информационного потока то он все равно тебя настигает», — пояснил Лысиков.
Также ранее сообщалось, что народный артист Украины и известный поэт Юрий Рыбчинский высказался о войне на территории Донбасса.
По его словам, Украине не стоит держаться за аннексированный Крым и оккупированные районы Донбасса, поскольку они будут мешать нормализации жизни в стране и движению в Европу.
Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».
Как сообщала Politeka, Маршал напугал мир военной мощью России.
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