Российский певец Андрей Лысиков резко высказался о реалиях и агрессии РФ

В передаче Ирины Шихман 2019 года под названием «А поговорить» он высказался о вопросах войны, а также о внешней политике России, отметив, что агрессия в этом вопросе присуща не только РФ, но и многим другим странам мира (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Также он оправдал агрессивные действия России, заявив, что так поступает весь мир.

«Внешняя политика России ничем не отличается от политики других стран. Все себя сегодня так ведут - агрессивно. Это печально. ООН – это же просто какая-то забегаловка», — поделился своим мнением певец.

Также Дельфин описал свои ощущения от того, что происходит в стране и озвучил чувства, которые в нем вызывает увиденное.

«Это просто раздражение. Даже если ты не смотришь телевизор, ты все равно откуда-то что-то слышишь, из открытого окна машины доноситься какая-то хр…нь: а от ты видал, а вот ты знаешь, что произошло … Даже если серьезно ограничивать себя от этого информационного потока то он все равно тебя настигает», — пояснил Лысиков.

Также ранее сообщалось, что народный артист Украины и известный поэт Юрий Рыбчинский высказался о войне на территории Донбасса.

По его словам, Украине не стоит держаться за аннексированный Крым и оккупированные районы Донбасса, поскольку они будут мешать нормализации жизни в стране и движению в Европу.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, Маршал напугал мир военной мощью России.

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