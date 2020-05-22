Актор не побачив нічого поганого в діях РФ проти України

Російський актор Борис Щербаков зробив скандальну заяву про Донбас

Радянський і російський актор театру і кіно, телеведучий і народний артист Росії Борис Щербаков не раз їздив на окуповану територію Криму, а також робив пропагандистські заяви.

В 2015 році він підтримав агресивну політику Росії проти України. Таку заяву він озвучив в інтерв'ю для російських ЗМІ.

Так, на питання, що він думає про ситуацію в Україні той відповів, що політика Росії щодо України абсолютно правильна, і, більш того, єдино вірна.

"Я думаю, що політика Росії щодо України абсолютно правильна, і, більш того, єдино вірна", - заявив Щербаков.

Крім того, актор також заявив, що йому по душі санкції західних країн, введені проти Росії через її зовнішню політику. Також він угледів катастрофу в майбутньому Росії - люди стануть біднішими.

"Я вам чесно скажу, ці санкції, які ввів Захід проти нас, мені, наприклад, дуже подобаються. Я розумію, що жителі Росії, напевно, будуть жити бідніше, зростуть податки, але зате у верхівки нашої, у того ж уряду, зачешеться дупа. І вони почнуть, нарешті, розвивати економіку", - заявив актор.



"Коли ми жили за залізною завісою, ми були абсолютно самодостатні, і особливо не залежали від Заходу. А потім раптом - свобода! Давайте всі запозичити у Заходу! Не треба все брати у Заходу, тоді й залежати від нього ми не будемо - от і все", - добвил Щербаков.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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