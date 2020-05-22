Актер не увидел ничего плохого в действиях РФ против Украины

Российский актер Борис Щербаков сделал скандальное заявление о Донбассе

Советский и российский актер театра и кино, телеведущий и народный артист России Борис Щербаков не раз ездил на оккупированную територию Крыма, а также делал пропагандистские заявления.

В 2015 году он поддержал агрессивную политику России против Украины. Такое заявление он озвучивал в интервью для российских СМИ.

Так, на вопрос, что он думает о ситуации в Украине тот ответил, что политика России в отношении Украины абсолютно правильная, и, более того, единственно верная.

"Я думаю, что политика России в отношении Украины абсолютно правильная, и, более того, единственно верная", - заявил Щербаков.

Кроме того, актер также заявил, что ему по душе санкции западных стран, введенные против России из-за ее внешней политике. Также он углядел катастрофу в будущем России - люди станут беднее.

"Я вам честно скажу, эти санкции, которые ввел Запад против нас, мне, например, очень нравятся. Я понимаю, что жители России, наверное, будут жить беднее, возрастут налоги, но зато у верхушки нашей, у того же правительства, зачешется задница. И они начнут, наконец, развивать экономику", - заявил актер.



"Когда мы жили за железным занавесом, мы были абсолютно самодостаточны, и особо не зависели от Запада. А потом вдруг - свобода! Давайте все заимствовать у Запада! Не надо все брать у Запада, тогда и зависеть от него мы не будем - вот и все", - добвил Щербаков.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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