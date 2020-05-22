Режисер не може зрозуміти, чому так відбувається

Відомий російський хореограф і режисер Алла Сігалова висловилася про ставлення до РФ в світі і дала прогноз

Так, вона розповіла про ставлення до Росії в інших країнах і світових перспектив і майбутнього людства. Про це вона розповіла 2019 року в інтерв'ю журналістам видання Собеседник.

Режисер зазначила, що в інших країнах, наприклад Америці, до росіян ставляться насторожено і з побоюванням і асоціюють із загрозою.

«Наприклад, коли приїжджаєш в Америку, відчуваєш, як у деяких людей виявляється настороженість. Дивляться з побоюванням. У всьому світі Росію сприймають зараз як загрозу», - поскаржилася Сігалова.

Вона вважає, що війна на території Росії неминуча, адже до цього розташовує сама людська природа, яка у всі часи залишається незмінною.

«Знаєте, мені здається, на російську землю через якийсь час все-таки прийде війна та бій. І це неминуче, як було в різні століття. Людська природа не змінюється, вона не залежить від того, скільки ти книг прочитав. Геббельс був дуже освіченою людиною, але став тим, ким він став», — нагадала режисер.

Сігаловій нагадали про цькування росіянами Лайми Вайкуле за те, що вона відмовилася відвідувати Крим, вважаючи це незаконним і пояснивши, що є законослухняною громадянкою Євросоюзу. Режисер зазначила, що не зрозуміла вчинок співачки і не розчленує її погляди.

«Розумієте, я не знаю такого закону, що якщо ти поїхав в Крим, то тебе не пустять, наприклад, в Португалії. І вперше про це почула від Лайми, тому не зовсім зрозуміла, що вона мала на увазі», — зазначила Алла.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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