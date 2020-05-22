Известный российский хореограф и режиссер Алла Сигалова высказалась об отношении к РФ в мире и дала прогноз
Так, она рассказала об отношении к России в других странах и мировых перспективах и будущем человечества. Об этом она рассказала 2019 года в интервью журналистам издания Собеседник.
Режиссер отметила, что в других странах, например Америке, к россиянам относятся насторожено и с опаской и ассоциируют с угрозой.
«Например, когда приезжаешь в Америку, чувствуешь, как у некоторых людей проявляется настороженность. Смотрят с опаской. Во всем мире Россию воспринимают сейчас как угрозу», - посетовала Сигалова.
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Она считает, что война на территории России неизбежна, ведь к этому располагает сама человеческая природа, которая во все времена остается неизменной.
«Знаете, мне кажется, на российскую землю через какое-то время все-таки придет война и сражение. И это неминуемо, как было в разные века. Человеческая природа не меняется, она не зависит от того, сколько ты книг прочитал. Геббельс был очень образованным человеком, но стал тем, кем он стал», — напомнила режиссер.
Сигаловой напомнили о травле россиянами Лаймы Вайкуле за то, что она отказалась посещать Крым, посчитав это незаконным и пояснив, что является законопослушной гражданкой Евросоюза. Режиссер отметила, что не поняла поступок певицы и не разделает ее взгляды.
«Понимаете, я не знаю такого закона, что если ты поехал в Крым, то тебя не пустят, например, в Португалию. И первый раз об этом услышала от Лаймы, поэтому не совсем поняла, что она имела в виду», — отметила Алла.
Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».
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