Скандальний російський політик і лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував продати мумію Леніна
Як передає Politeka.net, таку ідею він озвучив у своєму Twitter.
"У Франції бізнесмен хоче продати картину «Джоконда». Ми могли б продати мумію Леніна. Покупці знайдуться: Китай, В'єтнам або якийсь комуніст. З продажу мумії бюджет може отримати величезні гроші. Ленін в хорошому стані, муміфікували всього 96 років тому", - зазначив він.
Такий повідомлення скандального російського політика вже активно обговорюють в мережі і пропонують свої варіанти, як використовувати Леніна:
"Леніна можна здавати в оренду. Погодинну або на ніч. Членам КПРФ - знижка.", "Пропоную тіло Леніна не чіпати. Геніальний був чоловік. А ось ф'ючерсні договори на продаж мумій лідерів нинішніх політичних партій Росії укласти. Можна оптом, в роздріб", "А можна взагалі возити як мощі, давати цілувати комуністам в обмін на безкоштовну працю.", - писали в мережі.
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Раніше Жириновський заявив, що знає, як зробити так, щоб з Росії були зняті всі санкції.
За його божевільної ідеї, для цього необхідно лише поставити Захід на грань великої війни.
"Я найдосвіченіший політик. Я понад 30 років на політичній арені. Всі санкції протягом двох-трьох місяців будуть зняті. Я поставлю світ на грані великої війни. Я скажу, чи ви робите, як я кажу, чи будете сидіти в бомбосховище", – він пригрозив Заходу.
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