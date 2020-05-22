Скандальный российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Ленина



Как передает Politeka.net, такую идею он озвучил в своем Twitter.



"Во Франции бизнесмен хочет продать картину «Джоконда». Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад", - отметил он.

Такой сообщение скандального российского политика уже активно обсуждают в сети и предлагают свои варианты, как использовать Ленина:

"Ленина можно сдавать в аренду. Почасовую или на ночь. Членам КПРФ - скидка.", "Предлагаю тело Ленина не трогать. Гениальный был человек. А вот фьючерсные договоры на продажу мумий лидеров нынешних политических партий России заключить. Можно оптом, можно и в розницу", "А можно вообще возить как мощи, давать целовать коммунистам в обмен на бесплатный труд.", - писали в сети.

Ранее Жириновский заявил, что знает, как сделать так, чтобы с России были сняты все санкции.

По его безумной идее, для этого необходимо лишь поставить Запад на грань большой войны.

"Я самый опытный политик. Я более 30 лет на политической арене. Все санкции в течение двух-трех месяцев будут сняты. Я поставлю мир на грани большой войны. Я скажу, или вы делаете, как я говорю, или будете сидеть в бомбоубежище", – пригрозил он Западу.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

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