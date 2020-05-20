Популярний російський актор Олексій Серебряков різко висловився про президента Росії Володимира Путіна

Так, він звинуватив президента Росії в "нескінченному брехня і злодійство".

Про це він розповів 2018 року в інтерв'ю відомому відеоблогеру Юрію Дудю, відео якого опубліковано на YouTube-каналі проекту "вДудь"(щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Серебряков заявив, що його бачення світу категорично не збігається з думкою Путіна. Актор зазначив, що головними мінусами правління російського президента є "два "В", а саме " вранье и воровство".

"Опинившись перед Путіним, я б йому сказав, що найбільше мені не подобається "два "В": "вранье и воровство". При чому нескінченна. Наше з ним бачення світу настільки незєднанне, настільки не пов'язане, і що б я йому не сказав, ні до чого це не призведе", - підкреслив артист.

Також Олексій Серебряков зазначив, що вважає хамство національною ідеєю всієї Росії, яка досі не може позбутися елементів 90-х років.

"Якщо віддалитися від столиці країни на кілька десятків кілометрів, то можна помітити багато деталей з 1990-х років. Знання і кмітливість не стали національною ідеєю РФ. Їй є хамство, сила і нахабство", - підсумував актор.

Також раніше повідомлялося, що російський актор Олексій Серебряков жорстко пройшовся по реаліях РФ і передрік майбутнє країни.

Так, він вважає, що «сучасна Росія стала набагато цинічніше, ніж передує їй СРСР, але будь-які спроби висловитися і уявна свобода слова – це лише фікція і струс повітря».