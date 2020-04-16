Российский актер Сергей Серебряков посыпал обвинениями в сторону РФ

Российский актер Алексей Серебряков, семья которого с 2017 года проживает в Канаде, один из немногих, кто может позволить себе говорить все, что думает о России и российской власти.

Недавно он обвинил Российскую Федерацию в том, что она за последние 20 лет "создала несколько войн и столкновений", устраивая бомбардировки соседних стран. Такое заявление он сделал во время выступления на форуме в Лондоне.

"Я имею в виду Грузию, Чечню, Украину, Сирию, я имею в виду, в том числе, африканские республики. Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм", — заявил актер.

Также Серебряков добавил, что российские власти переписывают историю, чтобы доказать, что якобы поступают "правильно".

Также ранее сообщалось, что Серебряков выказывал сожаление в том, что в России уже давно не ценят ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, а главной национальной идеей являются отнюдь не хорошие качества.

"Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство", - заявлял актер.

Ко всему прочему, Серебряков утверждал, что ему есть о чем поговорить с Путиным и слова эти будут совсем нелестными.