Российский актер Сергей Серебряков посыпал обвинениями в сторону РФ
Российский актер Алексей Серебряков, семья которого с 2017 года проживает в Канаде, один из немногих, кто может позволить себе говорить все, что думает о России и российской власти.
Недавно он обвинил Российскую Федерацию в том, что она за последние 20 лет "создала несколько войн и столкновений", устраивая бомбардировки соседних стран. Такое заявление он сделал во время выступления на форуме в Лондоне.
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"Я имею в виду Грузию, Чечню, Украину, Сирию, я имею в виду, в том числе, африканские республики. Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм", — заявил актер.
Также Серебряков добавил, что российские власти переписывают историю, чтобы доказать, что якобы поступают "правильно".
Также ранее сообщалось, что Серебряков выказывал сожаление в том, что в России уже давно не ценят ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, а главной национальной идеей являются отнюдь не хорошие качества.
"Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство", - заявлял актер.
Ко всему прочему, Серебряков утверждал, что ему есть о чем поговорить с Путиным и слова эти будут совсем нелестными.
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
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