Популярный российский актер Алексей Серебряков резко высказался о президенте России Владимире Путине

Так, он обвинил президента России в "бесконечном вранье и воровстве".

Об этом он рассказал 2018 года в интервью известному видеоблогеру Юрию Дудю, видео которого опубликовано на YouTube-канале проекта "вДудь"(чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Серебряков заявил, что его видение мира категорически не совпадает с мнением Путина. Актер отметил, что главными минусами правления российского президента являются "два "В", а именно вранье и воровство.

"Оказавшись перед Путиным, я бы ему сказал, что больше всего мне не нравится "два "В": вранье и воровство. При чем бесконечное. Наше с ним видение мира столь несоединимо, столь не связано, и что бы я ему не сказал, ни к чему это не приведет", - подчеркнул артист.

Также Алексей Серебряков отметил, что считает хамство национальной идеей всей России, которая до сих пор не может избавиться от элементов 90-х годов.

"Если удалиться от столицы страны на несколько десятков километров, то можно заметить много деталей из 1990-х годов. Знание и сообразительность не стали национальной идеей РФ. Ей являются хамство, сила и наглость", - подытожил актер.

Также ранее сообщалось, что российский актер Алексей Серебряков жестко прошелся по реалиям РФ и предрек будущее страны.

Так, он считает, что «современная Россия стала куда циничнее, чем предшествующий ей СССР, но любые попытки высказаться и мнимая свобода слова – это всего лишь фикция и сотрясение воздуха».