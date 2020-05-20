Яка країна, таке й житло для військових

Головний канал Росії пафосно розповів про нове житло для військових РФ, але сюжет став предметом не гордості, а жорсткої критики

В підмосковному місті Наро-Фомінськ 130 військові отримали службове житло, але правда про комфортні умови в ньому виявилася, м'яко кажучи, несподіваною, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ й соцмережі.

Як з'ясувалося, роздали офіцерам «квартири, які насправді – поставлені один на інший вагончики.

«Понад 130 військовослужбовців в Наро-Фомінському районі святкують новосілля. Вони разом із сім'ями отримали ключі від службових квартир в селищі Калинінець», – радісно відрапортував закадровий голос, додавши, що у житлі є меблі, побутова техніка і навіть «штори на вікнах».

У свою чергу сержант Дмитро Мєтєрєв на камеру заявив, що його сім'я задоволена такими хоромами.

«Проживаємо втрьох, вчотирьох з кішкою. Нормально. Всім задоволені, всім забезпечені, меблі є. Тепло. Взимку тепло. Умови гідні для життя сімейного».

У мережі сюжет рознесли в пух і прах, висміявши турботу держави про військових.

«Якщо якийсь наївний росгвардієць сподівається, що за черговий розгін мітингу вдячна держава надасть йому житло, цей ролик спеціально для нього», – пише в Twitter блогер «Вуса Пєскова».

Если какой-то наивный росгвардеец надеется, что за очередной разгон митинга благодарное государство предоставит ему жилье, этот ролик специально для него pic.twitter.com/CBsamifOMA — Усы Пескова (@Sandy_mustache) May 19, 2020

«В роісі військові отримали службове житло… Але воно більше схоже на контейнери», – зазначає Анатолій Штефан.

«Ось за що «іхтамнєти» помирають на Донбасі і в Сирії. Не жарт. У «квартирах», крім усього іншого, можна виявити і портрети Путіна з Шойгу», – іронізує блогер Vitauskas.

Коментарі користувачів цілком відповідають «урочистості моменту»:

«Путінське уявлення про благоустрій та домашній затишок - собача будка для гуманоїдів», «Сміттєвий контейнер», «Так вони солодше за морквину і не бачили нічого. Після сортирів з вічком у підлозі їм це - зимовий палац. Так що це скоріше реклама для них, ніж сарказм для вас», «Нічого, Чебурашка в телефонній будці жив і був щасливий», «Дружина після слів вояки "все подобатися і всім задоволені" опустила погляд і змінилася на обличчі. Це говорить більше, ніж весь цей репортаж», «Правильно, господарі в палацах, а охорона в будках», «По завершенню служби - контейнер в подарунок».

Нагадаємо, Биков розкрив фатальну помилку Росії на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, бійці ВСУ жорстко провчили окупантів.

Також Politeka розповідала, що бойовик Гиркін проговорився про нову "республіку" в Україні і здав Путіна.