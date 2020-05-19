Російський режисер Тигран Кеосаян зробив скандальний прогноз про війну в Україні

За його словами, українці після трьох років обробки телевізійної пропагандою зможуть забути про анексію Криму і російську агресію на Донбасі і знову стануть друзями РФ.

Таку думку висловив російський режисер та чоловік топ-пропагандистки Симоньян - Тигран Кеосаян 2017 року в ефірі телеканалу Росія 1.

Опонент режисера, російський політик Ісаєв Микита висловив думку, що Росія втратила Україну з власної вини, та "замість 44 мільйонів чоловік отримала 2 мільйона кримчан".

"Про що ви говорите? Три роки, щоб телеканали в Україні говорили, які ми брати, – і всі ті, хто зараз кажуть, що ми вороги, стануть нашими друзями! Про що ви говорите? Українці все не забудуть" – підкреслив Кеосаян.

За його словами, у відносинах між країнами ключовим стане географічний фактор:"Росія і Україна на Марс не полетять. Україна завжди буде в сфері впливу Росії".

Також раніше повідомлялося, що Тигран Кеосаян допустив, що РФ може "завдати нищівного удару" по Україні.

За його словами, це станеться, якщо від України буде виходити хоч найменша загроза.



"Ми повинні бути жорсткіше з хамами. Яка мінімальна загроза безпеки Російської Федерації повинна спричинити за собою неминучий точковий нищівний удар з використанням всього арсеналу озброєнь, які ми маємо", - говорив він.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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