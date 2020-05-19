Российский режиссер Тигран Кеосаян сделал скандальный прогноз о войне в Украине

По его словам, украинцы после трех лет обработки телевизионной пропагандой смогут забыть об аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе и вновь станут друзьями РФ.

Такое мнение высказал российский режиссер и муж топ-пропагандистки Симоньян - Тигран Кеосаян 2017 года в эфире телеканала Россия 1.

Оппонент режиссера, российский политик Никита Исаев высказал мнение, что Россия потеряла Украину по собственной вине, и "вместо 44 миллионов человек получила 2 миллиона крымчан".

"О чем вы говорите? Три года, чтобы телеканалы в Украине говорили, какие мы братья, – и все те же, кто сейчас говорят, что мы враги, станут нашими друзьями! О чем вы говорите? Украинцы ничего не забудут" – подчеркнул Кеосаян.

По его словам, в отношениях между странами ключевым станет географический фактор:"Россия и Украина на Марс не улетят. Украина всегда будет в сфере влияния России".

Также ранее сообщалось, что Тигран Кеосаян допустил, что РФ может "нанести сокрушительный удар" по Украине.

По его словам, это произойдет, если от Украины будет исходить хоть малейшая угроза.



"Мы должны быть жестче с хамами. Какая-либо минимальная угроза безопасности Российской Федерации должна повлечь за собой неминуемый точечный сокрушительный удар с использованием всего арсенала вооружений, которые мы имеем", - говорил он.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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