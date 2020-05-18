Російський співак Олексій "Професор" Лебединський зробив прогноз щодо майбутнього України

За його словами, в України є набагато більше шансів стати цивілізованою державою, ніж в Росії.

Така заява пролунала від нього під час інтерв'ю 2017 року для видання Styler.

"Все набагато складніше, ніж мені здавалося з Америки. Тому я утримаюся від деяких характеристик. Можу лише висловити деякі побажання. Мені дуже хочеться сподіватися на краще, і ця надія повинна жити в людях завжди. Я зрозумів, що в України шансів стати цивілізованою державою в сто разів більше, ніж у Росії. Це мені дуже добре бачиться з боку", - сказав музикант.

За його словами, незважаючи на дуже складну ситуацію, в українців є волелюбність.

"Так, в Україні існує далеко не одна дезінформуюча сила, що керує державою. Але все одно в України більше шансів прийти до нормальної, законної і процвітаючої держави. Я в цьому впевнений", - додав Лебединський.

Також раніше повідомлялося, що російський музикант, фотограф і блогер Олексій Лебединський розповів, як можна напоумити Росію. За його словами, змінити ситуацію в Російській Федерації зможе тільки нейтралізація чинної влади.

Він підкреслив, що в Україні також непроста ситуація в країні, але тут інші проблеми, ніж у Росії, і важелі зміни ситуації тут можна буде знайти простіше.

Нагадаємо, що Лебедінський висловився про росіян, поставивши в приклад українців

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