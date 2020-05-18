Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский сделал прогноз по будущему Украины

По его словам, у Украины есть намного больше шансов стать цивилизованным государством, чем в России.

Такое заявление прозвучало от него во время интервью 2017 года для издания Styler.

"Все гораздо сложнее, чем мне казалось из Америки. Поэтому я воздержусь от некоторых характеристик. Могу лишь высказать некоторые пожелания. Мне очень хочется надеяться на лучшее, и эта надежда должна жить в людях всегда. Я понял, что у Украины шансов стать цивилизованным государством в сто раз больше, чем у России. Это мне очень хорошо видится со стороны", - сказал музыкант.

По его словам, несмотря на очень сложную ситуацию, у украинцев есть свободолюбие.

"Да, в Украине существует далеко не одна дезинформирующая сила, управляющая государством. Но все равно у Украины больше шансов прийти к нормальному, законному и процветающему государству. Я в этом уверен", - добавил Лебединский.

Также ранее сообщалось, что российский музыкант, фотограф и блогер Алексей Лебединский рассказал, как можно образумить Россию. По его словам, изменить ситуацию в Российской Федерации сможет только нейтрализация действующей власти.

Он подчеркнул, что в Украине также непростая ситуация в стране, но здесь другие проблемы, чем в России, и рычаги изменения ситуации здесь можно будет найти проще.

Напомним, что Лебединский высказался о россиянах, поставив в пример украинцев

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