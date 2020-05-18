Російський режисер Олексій Герман-молодший зробив несподівану заяву про Україну

Так, він заявив, що в Україні є "певний культурний геноцид Східної України".

За його словами, його дратують пости в соцмережах про вбитих терористів. Про це він розповів в ефірі Ехо Москви.

"Мене зараз проклянуть, напевно, радіослухачі багато, але я щиро, глибоко переконаний, адже є певний культурний геноцид Східної України. От нічого не можу з собою зробити. Я демократ", - сказав він.

При цьому він порушив тему війни на Донбасі, дорікнувши українців. Крім того, він заступився за бойовиків на Донбасі, звинувативши Україну в розколі.

"Так, дуже багато розколу йде по лінії України. Тому що коли, знаєте, я в Фейсбуці у моїх українських знайомих читаю: "А, добре, попалися! Спалили! Щоб цих сепаров…" Так? У мене… Ну як? Якби… Я б дав їм за це в морду. Розумієте?", - зазначив режисер.

Крім того, він несподівано згадав про своє українське коріння, заявивши, що щасливий через те, що його дідусь не дожив до цих днів.

"Знаєте, у мене родина з України. У мене дідусь з України, бабуся з України, мама з України. І уявити собі мій дідусь, чудовий письменник борщагівський, інтелігентний чоловік, який, вибачте мене, будь ласка, займався всі останні роки відновленням імен репресованих і робив це фактично до самої смерті, і був космополітом, і так далі, і так далі… Розумієте? Ось він… Слава богу, він не дожив. Розумієте?" - пояснив Герман.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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