Політичний оглядач і блогер Олексій Арестович висловився про президентство Володимира Зеленського



Як передає Politeka.net, відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Faacebook.



"Ну що, товариші, які проголосували по приколу, гірше якого не буде. Сьогодні виповнюється рік вашому стратегічного розрахунку на великі зміни. Як самі оцінюєте тепер ваші здібності до аналізу, оцінки, перспективі? На що витратили шанс, який видається вам раз у п'ять років?.. Як там ваші гаманці, не тиснуть? Що з почуттям національної гідності? Не щимить? Які уроки винесли?", - задається питанням блогер.

За його словами, українці не змогли зробити правильний вибір.

"Ви всерйоз повірили, що олігархи пропустять до влади людини, яка з ними покінчити. Ви лінуйтеся ставати громадянами. Вивчати суспільне і політичне пристрій власної країни, економіку, історію, питання безпеки, закони. Ви повірили, що справи, запущені за останні 30 років, можна виправити однією галочкою на папірці. На диво можна сподіватися, але чудо не може бути технологією, а значить, не може бути вибором. Ви не витримали зіткнення з реальністю", - зазначив він.

Раніше ми повідомляли, що за рік президентства Володимира Зеленського держпосади в Україні отримали понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95» чи пов'язані з ними.

Також високі пости зайняли ті, хто надавав послуги "Кварталу", співпрацював із Зеленським на професійній основі, а також його знайомі, друзі або родичі, повідомляє громадська організація «Комітет виборців України».

"Кварталівці" отримали посади в Офісі президента, органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, увійшли в наглядові ради і комітети. А також стали народними депутатами.

Нагадаємо, Зеленському нагадали головні зашквари на посаді президента: "Путін - нормальний пацан".

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