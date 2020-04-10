Президент Владимир Зеленский может досрочно уйти в отставку из-за депрессии

Подобное мнение озвучил известный астролог и политический эксперт Влад Росс, передает Главред.

Он предположил, что 2021 год станет самым сложным для Владимира Зеленского, а риск покинуть должность будет наибольшим.

Росс также добавил, что если Владимир Зеленский потеряет президентский пост то, скорее всего, это будет добровольное отречение, или – из-за угрозы жизни.

"Большой вопрос – удержится ли Зеленский у власти в 2021 году. Это будет сложно сделать, поскольку Сатурн, планета большого несчастья, ниспровержения и больших трудностей, соединится с Солнцем, планетой, связанной с королевским и президентским правлением, в день рождения Зеленского, 25 января, и будет оставаться целый год в Водолее", – предположил астролог.

По словам эксперта, Владимир Зеленский - водолей, поэтому в 2021 году "для него все это – хуже не придумаешь".

…2021-й – это самый сложный год, когда риск покинуть пост будет наиболее велик. Не исключаю, что в это время у него может начаться депрессия, за которой последует добровольная отставка", – резюмировал политический эксперт в общении с журналистами.

Ранее Андрей Пальчевский предположил, что Владимир Зеленский может досрочно уйти в отставку. Журналист, в частности, напомнил о "пленках Гончарука" - записях, на которых уже бывший премьер заявил, что у Владимира Зеленского "примитивное понимание экономики".

Он также продолжил свою мысль и предположил, что Владимиру Зеленскому нужно осознать свое положение и покинуть пост, пока не стало слишком поздно.

"Я считаю, что Владимир Александрович Зеленский никогда не станет великим президентом, но, очевидно, он может остаться великим человеком и вовремя уйти", - считает журналист.

Напомним, что Пальчевский резко прошелся по смотрящему Зеленского: «И эти люди запрещают нам ковыряться в носу».

Как сообщала Politeka, власть затеяла игру, Пальчевский не сдержался: "Нам брешут, у нас 10 тысяч заболевших в день".

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский предупредил украинцев о неизбежном: "Не все врачи будут бороться, многие убегут".