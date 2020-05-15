Политический обозреватель и блогер Алексей Арестович высказался о президентстве Владимира Зеленского



Как передает Politeka.net, соответственный пост он опубликовал на своей страничке в Faacebook.



"Ну что, товарищи, проголосовавшие по приколу, хуже которого не будет. Сегодня исполняется год вашему стратегическому расчету на великие перемены. Как сами-то оцениваете теперь ваши способности к анализу, оценке, перспективе? На что потратили шанс, который выдаётся вам раз в пять лет?.. Как там ваши кошельки, не жмут? Что с чувством национального достоинства? Не щимит? Какие уроки вынесли?", - задается вопросом блогер.

По его словам, украинцы не смогли сделать правильный выбор.

"Вы всерьёз поверили, что олигархи пропустят к власти человека, который с ними покончить. Вы ленитесь становиться гражданами. Изучать общественное и политическое устройство собственной страны, экономику, историю, вопросы безопасности, законы. Вы поверили, что дела, запущенные за последние 30 лет, можно исправить одной галочкой на бумажке. На чудо можно надеяться, но чудо не может быть технологией, а значит, не может быть выбором. Вы не выдержали столкновения с реальностью", - отметил он.

Ранее мы сообщали, что за год президентства Владимира Зеленского госдолжности в Украине получили более 30 человек, которые раньше работали в структурах «Студии Квартал 95» или связанны с ними.

Также высокие посты заняли те, кто предоставлял услуги "Кварталу", сотрудничал с Зеленским на профессиональной основе, а также его знакомые, друзья или родственники, сообщает общественная организация «Комитет избирателей Украины».

"Кварталовцы" получили должности в Офисе президента, органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, вошли в наблюдательные советы и комитеты. А также стали народными депутатами.

Напомним, Зеленскому напомнили главные зашквары на посту президента: "Путин - нормальный пацан".

Как сообщала Politeka, Зеленский наконец признал масштабный провал: "У нас ничего нет, кроме... ".

Также Politeka писала, что Зеленский уйдет в отставку, астролог раскрыл большие проблемы президента: "Хуже не придумаешь".