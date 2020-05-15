«Звільнені» від української влади території Донецької і Луганської області переживають занепад

Черговий приклад, як «розцвів» Донбас з приходом «руського миру», проденстрував у своєму Twitter журналіст і блогер Денис Казанський.

Цього разу він показав фонтан в Алчевську на Луганщині до і в часи окупації. Як видно на знімках, при Україні це було красиве місце, облицьоване гранітними плитами, навколо якого із задоволенням гуляли місцеві жителі.

Тепер же фонтан перетворився на руїни: від гранітного облицювання не залишилося й сліду, води тут не було вже кілька років, фарба облущилася, у чаші фонтану сміття і розбита плитка.

Читачі не особливо співчувають місцевим жителям, які в свій час всією душею рвалися в російські обійми.

«Ретро стиль з легкою потертістю», «"Фаш*сти" ішли з міста, воду з фонтану забрали. У Криму так само», «Фонтан порушував скрєпи. Так само, як й аеропорт у Донецьку, й арена», «Звільнений фонтан», «Перестали годувати всіх, і гроші скінчилися, а після повернення в Україну місцева погань зрадницька буде верещати, що коли вони були "Дірою", було чудово все, жили заможно і щасливо. Лікувати тупість і брехливість у тупих і брехливих – заняття марне», «Не в фонтанах щастя, головне свобода», «Ну дик їм так зручніше! Щоб не було ілюзій про місце перебування», – пишуть у коментарях.

Раніше Денис Казанський показав читачам, як затоплені шахти пофарбували водойми в Єнакієвому в червоно-рудий колір, отруївши їх.

Нагадаємо, у людини Путіна здали нерви після рішення по Донбасу.

Як повідомляла Politeka, у Донецьку помітили українську бойову техніку.

Також Politeka писала, що ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.