«Освобожденые» от украинской власти территории Донецкой и Луганской области приходят в упадок

Очередной пример, как «расцвел» Донбасс с приходом «русского мира», продемонстрировал в своем Twitter журналист и блогер Денис Казанский.

В этот раз он показал фонтан в Алчевске на Луганщине до и во время оккупации. Как видно на снимках, при Украине это было красивое место, облицованное гранитными плитами, вокруг которого с удовольствием гуляли местные жители.

Теперь же фонтан превратился в руины: от гранитной облицовки не осталось и следа, воды здесь не было уже несколько лет, краска облезла, в чаше фонтана мусор и разбитая плитка.

Читатели не особо сочувствуют местным жителям, которые в свое время всей душой рвались в российские объятия.

«Ретро стиль с лёгкой потертостью», «"Фаш*сты" уходили из города, воду из фонтана забрали. В Крыму так же», «Фонтан нарушал скрепы. Так же, как и аэропорт в Донецке, и арена», «Освобождённый фонтан», «Перестали кормить всех, и деньги кончились, а ведь после возврата в Украину местная погань предательская будет верещать, что когда они были "Дырой", было прекрасно всё, жили богато и счастливо. Лечить тупость и лживость у тупых и лживых – занятие бесполезное», «Не в фонтанах счастье, главное свобода», «Ну дык им так сподручнее! Дабы у оставшихся не было иллюзий о месте пребывания», – пишут в комментариях.

Ранее Денис Казанский показал читателям, как затопленные шахты покрасили водоемы в Енакиево в красно-рыжий цвет, отравив их.

Напомним, у человека Путина сдали нервы после решения по Донбассу.

Как сообщала Politeka, в Донецке заметили украинскую боевую технику.

Также Politeka писала, что главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.