Письменник Григорій Чхартішвілі, відомий під літературним псевдонімом Борис Акунін, розкритикував бандитські схеми в РФ

Так, він заявив, що закон в Росії повністю скомпрометований тими, хто за своїм боргом повинен його оберігати і захищати, а сучасної Росії немає поваги до закону і права.

Як повідомляє Politeka.net, таку думку він висловив на своїй особистій сторінці в мережі Facebook.

"Взагалі-то це жахливий жах, коли Закон в країні повністю скомпрометований – саме тими, хто за своїм боргом повинен його оберігати і захищати. Коли правоохоронці (яке взагалі-то гарне слово) нічого крім огиди не викликають. Коли репутація держави безнадійно зіпсована", – написав автор.

Письменник упевнений, що в майбутньому Росії буде вкрай складно позбутися свого корумпованого минулого.



"Адже нам доведеться потім перейменовувати всі ці опороченные інститути: і Думу, і Слідчий Комітет і Генеральну прокуратуру і поліцію. Доведеться шити новим прокурорам, слідчим, поліцейським, приставам іншу уніформу, тому що ця невідривно асоціюється з підлістю і брехнею", – зазначив Акунін.

"Я все частіше останнім часом думаю про те, як же важко буде нормалізувати життя в країні, населення якої стільки років привчали до брехні і брехливої і корумпованої влади", – заявив письменник.



Про повагу до законності, на думку Акуніна, необхідно думати вже зараз, а не чекати, поки впаде нинішній політичний режим.



"Що потрібно зробити для того, щоб в Росії називали суддю "ваша честь" без усмішки? Щоб до поліцейської ставилися як до захисника? До депутата – як до представника? До закону – як до зводу розумних, справедливих і зручних правил гуртожитку? Коли режим розвалиться, думати скоро про це буде пізно. Потрібно зараз. Щоб ясно розуміти не тільки проти кого йде боротьба, але і за що", – вважає автор.

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