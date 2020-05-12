Популярний російський письменник Григорій Чхартішвілі, відомий під псевдонімом Борис Акунін, висловився про путінський режим

Він вважає, що нинішній режим президента Росії Володимира Путіна не найстрашніший, який був за всю історію країни.

Письменник також зазначив, що хоч і виїхав з РФ, але все ще не втратив надію в те, що все рано чи пізно закінчиться.

"У зв'язку з усе новими від'їздами з Росії і пророцтвами інших від'їжджаючих про "ніколи-в-цій-проклятій країні-нічого хорошого не буде" захотілося сказати ось що. Їдуть: не каркайте, будь ласка, і не кассандрствуйте, це паскудно виглядає. Ми зробили вибір, ми поїхали, а більшість залишилися, і їм в цьому будинку жити", - зазначив він.

Акунін порівняв путінський режим з "сірою хмарою, що бризкає гнилим дощем", яку незабаром здує вітер.

"Тим, хто відноситься до путінізму точно так само, але залишається, тому що не може або не хоче виїхати: бували в нашій історії грози страшніше і ночі довші; це ж просто сіра хмарка, брызгаюча гнилим дощем - при сильному пориві вітру вона розлетиться на шматки. І потім тим, хто почав під нею надовго облаштовуватися або сильно її напугався, буде соромно", - підкреслив письменник.

Також раніше повідомлялось, що Акунін розповів, як Володимир Путін "відрізав" Росію від усього світу. На його думку, президент Росії Володимир Путін після Майдану в Україні пішов на міжнародну ізоляцію Російської Федерації, щоб зберегти владу в країні.

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