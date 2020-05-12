Популярный российский писатель Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин, высказался о путинском режиме

Он считает, что нынешний режим президента России Владимира Путина не самый страшный, который был за всю историю страны.

Писатель также отметил, что хоть и уехал из РФ, но все еще не потерял надежду в то, что все рано или поздно закончится.

"В связи со все новыми отъездами из России и пророчествами иных отъезжающих про "никогда-в-этой-проклятой-стране-ничего-хорошего-не-будет" захотелось сказать вот что. Уезжающим: не каркайте, пожалуйста, и не кассандрствуйте, это паршиво выглядит. Мы сделали выбор, мы уехали, а большинство остались, и им в этом доме жить", - отметил он.

Акунин сравнил путинский режим с "серой тучей, брызгающей гнилым дождем", которую вскоре сдует ветер.

"Тем, кто относится к путинизму точно так же, но остается, потому что не может или не хочет уехать: бывали в нашей истории грозы пострашнее и ночи подлиннее; это же просто серая тучка, брызгающая гнилым дождем - при сильном порыве ветра она разлетится на клочки. И потом тем, кто начал под ней надолго обустраиваться или сильно ее напугался, будет стыдно", - подчеркнул писатель.

Также ранее сообщалось, что Акунин рассказал, как Владимир Путин "отрезал" Россию от всего мира. По его мнению, президент России Владимир Путин после Майдана в Украине пошел на международную изоляцию Российской Федерации, чтобы сохранить власть в стране.

Напомним, что Борис Акунин вслед за Лещенко заразился китайским вирусом

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