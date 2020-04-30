Писатель Борис Акунин жестко раскритиковал агрессивную диктатуру, в которую превратилась путинская власть в последние годы

Писатель высказал личное мнение о Владимире Путине и российских реалиях в интервью изданию Сноб.

Акунин рассказал, что в 2013 году отказался участвовать в Российском литературном собрании, потому что во встрече принимал участие президент РФ. За это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил Акунина в "общественном нигилизме".

Но сам писатель убежден, что гадать о значении этих слов и вообще обращать внимание на речи Пескова нет смысла.

"Я тогда отказался, потому что это был формат встречи с Владимиром Путиным. Изображать массовку в пиар-мероприятии для правителя, который держит в тюрьме людей за их убеждения, показалось мне неправильным", - заметил Акунин.

Далее писатель пояснил, что переехал из России в Европу, потому что в 2014 году "атмосфера в России стала нездоровой и страна оккупирована врагом". Он также уличил россиян в безразличии в тому, что происходит вокруг.

" В 2014 году режим перешел некий роковой рубеж — превратился из вялой плутократии в настоящую агрессивную диктатуру. Нынешняя система ценностей, которой придерживается путинский истеблишмент, для меня совершенно неприемлема: имперская риторика, нетерпимость ко всякой инакости, милитаризм, ксенофобия, агрессивная пропаганда и так далее. И большинство населения со всем этим уживается. Не бывать в такой России — это, если угодно, моя личная акция протеста. Всем на нее, разумеется, наплевать, но мне самому не наплевать, и этого достаточно", - признался писатель.

Напомним, что Борис Акунин вслед за Лещенко заразился китайским вирусом

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