Відомий письменник Борис Акунін розвіяв міф про єдність українців і росіян

За його словами, росіяни і українці більше не є одним народом, при чому вже давно, як мінімум, останні 29 років після розвалу СРСР.

Таку думку Борис Акунін (Григорій Чхартішвілі) висловив під час інтерв'ю на радіостанції Ехо Москви.

Він зазначив, що "один народ чи не один народ" залежить від часу, від умов, в яких живуть люди.

"Люди – це такі жаби, які залежать від температури навколишнього середовища: дуже швидко змінюються. Якщо я вам зараз скажу, що північнокорейці і південнокорейці – один народ, ви дуже здивуєтеся, тому що за 70 років роздільного життя, вони стали дуже сильно відрізнятися один від одного ментально, культурно, як завгодно. Якщо ми візьмемо росіян і українців, то, загалом, вже досить давно – чверть століття ми живемо в абсолютно різних умовах", – пояснив письменник.

При цьому Акунін підкреслив, що за останні шість років умови життя українців і росіян "стали вже зовсім різні".

"Українці точно відрізняються від сучасних росіян, я вже не кажу про яких-небудь естонців чи грузин, наприклад. Ось Грузія… Це вражаюче. Я, насправді, перший раз був у Грузії… в минулому році... І мене вразило, наскільки змінився народ за цей короткий час, особливо молоді люди", – резюмував Акунін.

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