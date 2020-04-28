Известный писатель Борис Акунин развеял миф о единстве украинцев и россиян

По его словам, россияне и украинцы больше не являются одним народом, при чем уже давно, как минимум, последние 29 лет после развала СССР.

Такое мнение Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) высказал во время интервью на радиостанции Эхо Москвы.

Он отметил, что "один народ или не один народ" зависит от времени, от условий, в которых живут люди.

"Люди – это такие лягушки, которые зависят от температуры окружающей среды: очень быстро меняются. Если я вам сейчас скажу, что северокорейцы и южнокорейцы – один народ, вы очень удивитесь, потому что за 70 лет раздельной жизни, они стали очень сильно отличаться друг от друга ментально, культурно, как угодно. Если мы возьмем россиян и украинцев, то, в общем, уже довольно давно – четверть века мы живем в совершенно разных условиях", – объяснил писатель.

При этом Акунин подчеркнул, что за последние шесть лет условия жизни украинцев и россиян "стали уже совсем разные".

"Украинцы точно отличаются сейчас от современных россиян, я уж не говорю про каких-нибудь эстонцев или грузин, например. Вот Грузия… Это поразительно. Я, на самом деле, первый раз был в Грузии… в прошлом году... И меня поразило, до какой степени изменился народ за это короткое время, особенно молодые люди", – подытожил Акунин.

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