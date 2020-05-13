Писатель Григорий Чхартишвили, известный под литературным псевдонимом Борис Акунин, раскритиковал бандитские схемы в РФ

Так, он заявил, что закон в России полностью скомпрометирован теми, кто по своему долгу должен его оберегать и защищать, а в современной России нет уважения к закону и праву.

Как сообщает Politeka.net, такое мнение он высказал на своей личной странице в сети Facebook.

"Вообще-то это ужасный ужас, когда Закон в стране полностью скомпрометирован – именно теми, кто по своему долгу должен его оберегать и защищать. Когда правоохранители (какое вообще-то красивое слово) ничего кроме гадливости не вызывают. Когда репутация государства безнадежно испорчена", – написал автор.

Писатель уверен, что в будущем России будет крайне сложно избавится от своего коррумпированного прошлого.



"Ведь нам придется потом переименовывать все эти опороченные институты: и Думу, и Следственный Комитет, и Генеральную прокуратуру, и полицию. Придется шить новым прокурорам, следователям, полицейским, приставам другую униформу, потому что эта неотрывно ассоциируется с подлостью и враньем", – отметил Акунин.

"Я все чаще в последнее время думаю о том, как же трудно будет нормализовать жизнь в стране, население которой столько лет приучалось ко лжи и коррумпировалось лживой и коррумпированной властью", – заявил писатель.



Об уважении к законности, по мнению Акунина, необходимо думать уже сейчас, а не ждать, пока рухнет нынешний политический режим.



"Что нужно сделать для того, чтобы в России судью называли "ваша честь" без ухмылки? Чтобы к полицейскому относились как к защитнику? К депутату – как к своему представителю? К закону – как к своду разумных, справедливых и удобных правил общежития? Когда режим развалится, думать об этом скоро будет поздно. Нужно сейчас. Чтобы ясно понимать не только против кого идет борьба, но и за что", – считает автор.

Напомним, что Борис Акунин вслед за Лещенко заразился китайским вирусом

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