Українська співачка Руслана Лижичко зробила несподівану заяву про предків українського народу

Так, вона заявила, що українці - нащадки шумерів, що населяли Південну Месопотамію у другому тисячолітті до нашої ери. Крім того, вона дорікнула українців, що вони користуються реферансами, сприймаючи себе - "залишками Радянської України".

Про це вона сказала в інтерв'ю 112 Україна.

"Наші коріння говорять про стародавні культури і цивілізації. Країна, яка мала скіфів, сарматів, Трипілля, шумерів, і нам би з Єгиптом змагатися кожен день по надбання. А ми користуємося референсами, які нам нав'язала свого часу СРСР, і сприймаємо себе, як залишок Радянської України", - підкреслила вона.

Також раніше повідомлялося, що Руслана Лижичко звернулася до президента України Володимира Зеленського. Головною темою звернення стало - неналежне розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності.

За її словами, вона звертається до президента України з громадською ініціативою "Євромайдан SOS" і повторює прохання - скликати засідання Верховної Ради. На засіданні нардепи повинні проголосувати за норму, яку запропонували сім'ї Небесної Сотні.

Запропонована норма дозволить зберегти слідство у справах Майдану, а до цього моменту, на прохання Руслани, не можна передавати ці виробництва в ГБР.

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