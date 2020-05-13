Украинская певица Руслана Лыжичко сделала неожиданное заявление о предках украинского народа

Так, она заявила, что украинцы - потомки шумеров, населявших Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. Кроме того, она упрекнула украинцев, что они пользуються реферансами, воспринимая себя - "остатками Советской Украины".

Об этом она сказала в интервью 112 Украина.

"Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию. А мы пользуемся референсами, которые нам навязала в свое время СССР, и воспринимаем себя, как остаток Советской Украины", - подчеркнула она.

Также ранее сообщалось, что Руслана Лыжичко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Главной темой обращения стало - ненадлежащее расследование преступлений против участников Революции Достоинства.

По ее словам, она обращается к президенту Украины с общественной инициативой "Евромайдан SOS" и повторяет просьбу - созвать заседание Верховной Рады. На заседании нардепы должны проголосовать за норму, которую предложили семьи Небесной Сотни.

Предложенная норма позволит сохранить следствие по делам Майдана, а до этого момента, по просьбе Русланы, нельзя передавать эти производства в ГБР.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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