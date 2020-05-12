За шість років після «референдуму» в «Л/ДНР» окупанти примудрилися безбожно перекрутити історію

У сюжеті, присвяченому цій «знаковій» події, пропагандистський телеканал «Юніон» в «ДНР» повідомив, що, коли проходив референдум, про відокремлення Донбасу від України «і мови не було». Мовляв, мешканці хотіли добитися автономії і самим вибирати.

«Але умови змінилися Україна відправила танки та солдатів проти мирних жителів. Конфлікт набув риси збройного», – мовить закадровий голос.

Уривок сюжету опублікував у своєму Twitter донецький журналіст і блогер Денис Казанський, рознісши в пух і прах брехню пропагандистів.

«Стверджується також, що «Україна відправила танки та солдатів проти мирних жителів». «Мирні жителі» - це росіяни Гіркін, Безлер, Хмурий, Моторола і Бабай», – написав він у коментарі під відео.

В программе к 6-летию ДНР на канале "Юнион" говорят, что на референдуме 2014 речи не было про независимость от Украины. Только про автономию.



Про присоединение к РФ - вообще ни слова. Хотя именно этим людей тогда и завлекали на участки



Смотрю там оруэлловщина на полную катушку pic.twitter.com/wosxYhi3vI — Денис Казанський (@den_kazansky) May 12, 2020

Його підтримали й інші користувачі, опублікувавши фотографії, на яких жителі Донбасу з плакатами «Путін, введи війська», а також з російськими триколорами на вулицях українських міст.

«Так!) І прапори наші зривали, а вішали аквафреші – абсолютна випадковість», «Брехня - це головна скріпа руського миру», «Їх уже не вилікувати, там все запущено», «Я пам'ятаю, як у вуха надули, що 11 – референдум про «незалежність», а 18 буде про «приєднання до Росії», а також ті, хто ходив на виборчі дільниці 18 і не розумів, як так, а де ж референдум про приєднання до росіянії))», «Саме так і було. Референдум на 18-е скасували, тому що прийшла відмашка. Його насправді ніхто не збирався проводити – тільки використовували для заохочення в участі 11-го», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що, на думку блогера Кирила Сазонова, Донбас втрачений для України на довгі роки, тому що Росія якщо і поверне його, то лише на своїх умовах.

Нагадаємо, Мухарський озвучив важливу причину втрати територій України.

Як повідомляла Politeka, Подерв'янський вказав на помилку Кремля в Україні.

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