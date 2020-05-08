Російський письменник, журналіст і режисер Михайло Ідов висловився про дії президента Росії Володимира Путіна

Так, під час передачі "2ВДудь" він висловився про російського президента Володимира Путіна і розповів, про що б запитав у гаранта, опинившись перед ним (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Прозаїка цікавило, яка кінцева мета всіх дій лідера Росії, інакше він вважає, що все те, що відбувається сьогодні не має сенсу, якщо це робиться виключно заради утримання влади в одних руках.

«А далі що? Є план? Якщо є план, то, через що все робиться, тоді ок. Дайте хоча б сигнал, що він є. Якщо це все маніакальна імпровізація заради того, щоб просто опинитися у владі, то це не варто того», — заявив Ідов.

Також він висловився про політику в Росії, заявивши, що її просто немає в державі.

«Політики у Росії немає. Є люди, яким подобається влада, і яким влада не подобається. Це не називається «політика». Політика – це коли змагаються ідеї на політичному полі», — зазначив Михайло.

Також публіцист заявив, що в країні стали активно обмежувати свободу слова, підкресливши , що «простір самовираження і свободи звужується», зробивши посилання на масові скасування концертів реперів восени минулого року.

"Застій є – це не коли мало м'яса в магазинах. Це коли не генеруються з тієї чи іншої причини якісь нові ідеї, нові смисли. Коли відчуття, що завтрашній день буде таким же, як вчорашній, або гірше. Коли простір навколо тебе просто звужується кожен день. Відчуття такого легкої задухи. Не терору, не армій будь-то на вулиці, які тебе зараз відтягнуть в табір, а просто з кожним днем стає важче дихати. Будь-яка людина, яка скаже, що це не сучасне відчуття і що сучасне життя в Росії не наводить їх на думку про цей період напевно трохи покривить душею", – зазначив Ідов.

За його словами, якщо пару років тому люди могли піти на мирну демонстрацію. Постояти і розійтися, то зараз їх садять за одиночний пікет, що не порушує Конституцію.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Маршал налякав світ військовою міццю Росії.

Також Politeka писала, що Лесь Подерв’янський розніс “Квартал 95″ без Зеленського.