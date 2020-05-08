Российский писатель, журналист и режиссер Михаил Идов высказался о действиях президента России Владимира Путина

Так, во время передачи "2ВДудь" он высказался о российском президенте Владимире Путине и рассказал, о чем бы спросил у гаранта, очутившись перед ним (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Прозаика интересовало, какая конечная цель всех действий лидера России, иначе он считает, что все происходящее сегодня не имеет смысла, если это делается исключительно ради удержания власти в одних руках.

«А дальше что? Есть план? Если есть план, то, из-за чего все делается, тогда ок. Дайте хотя бы сигнал, что он есть. Если это все маниакальная импровизация ради того, чтобы просто оказаться у власти, то это не стоит того», — заявил Идов.

Также он высказался о политики в России, заявив, что ее попросту нет в государстве.

«Политики в России нет. Есть люди, которым власть нравится, и которым власть не нравится. Это не называется «политика». Политика – это соревнующиеся идеи на политическом поле», — отметил Михаил.

Также публицист заявил, что в стране стали активно ущемлять свободу слову, подчеркнув , что «пространство самовыражения и свободы сужается», сделав отсылку на массовые отмены концертов рэперов осенью минувшего года.

"Застой есть – это не когда мало мяса в магазинах. Это когда не генерируются по той или иной причине какие-то новые идеи, новые смыслы. Когда ощущение, что завтрашний день будет таким же, как вчерашний, или хуже. Когда пространство вокруг тебя просто сужается каждый день. Ощущение такого легкого удушья. Не террора, не армий каких-то на улице, которые тебя сейчас оттащат в лагерь, а просто с каждым днем становится труднее дышать. Любой человек, который скажет, что это не современное ощущение и что современная жизнь в России не наводит их на мысль об этом периоде наверно чуть-чуть покривит душой", – отметил Идов.

По его словам, если пару лет назад люди могли пойти на мирную демонстрацию. Постоять и разойтись, то сейчас их сажают за одиночный пикет, что не нарушает Конституцию.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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