Російський публіцист Олександр Невзоров пояснив, чому Росія насправді напала на Україну

За його словами, Росія напала на Україну тому як є історико-політичним утворенням, яке в принципі своє життя бачить в захопленні, агресії, насадження себе, в грубих спроби усунення будь-якого інакомислення, передає Обозреватель.

"Це традиційно для Росії вже протягом кількох століть. Вона ніколи іншою і не була. Та тому, що кілька божевільних інтелігентів намалювали вам Росію як таку квінтесенцію піднесених думок і уявлень, вона такою не стане", - заявив він.

За словами Невзорова, неможливо вважати таким навіть "звільнення" Європи радянськими військами в 45-му році.

"Давайте вдумаємося, що це було насправді. Звільнити – це значить дати свободу. А радянські війська звільняли держави і країни, щоб обплутати їх своїм колючим дротом, насадити власні маріонеткові уряди, ізолювати, переслідувати за інакомислення і купати ці країни в крові, якщо вони сміли обурюватися", - зазначив публіцист.

Крім того, він заявив, що Росія ніколи не робить помилок, вона просто робить те, що робила все своє існування.

"Ми пам'ятаємо і угорські, і польські, і чеські, і всі інші події. Яка це, до чортової матері, свобода?! Тобто тепер Росія не робить помилки як такої, вона всього-навсього відповідає своєму сформованому історичному образу, який не буде іншим, не спокушайтеся. Тільки дуже ослаблена Росія може прикинутися добренькой, нещасною і благодушною щодо сусідів", - резюмував Невзоров.

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