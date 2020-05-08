Российский публицист Александр Невзоров объяснил, почему Россия на самом деле напала на Украину
По его словам, Россия напала на Украину потому как является историко-политическим образованием, которое в принципе свою жизнь видит в захвате, агрессии, насаждении себя, в грубых попытках устранения любого инакомыслия, передает Обозреватель.
"Это традиционно для России уже на протяжении нескольких веков. Она никогда другой и не была. И оттого, что несколько безумных интеллигентов нарисовали вам Россию как некую квинтэссенцию возвышенных мыслей и представлений, она такой не станет", - заявил он.
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По словам Невзорова, невозможно таковым считать даже "освобождение" Европы советскими войсками в 45-м году.
"Давайте вдумаемся, что это было на самом деле. Освободить – это значит дать свободу. А советские войска освобождали государства и страны, чтобы опутать их своей колючей проволокой, насадить собственные марионеточные правительства, изолировать, преследовать за инакомыслие и купать эти страны в крови, если они смели возмущаться", - отметил публицист.
Кроме того, он заявил, что Россия никогда не совершает ошибок, она просто делает то, что делала все свое существование.
"Мы помним и венгерские, и польские, и чешские, и все остальные события. Какая это, к чертовой матери, свобода?! То есть теперь Россия не совершает ошибки как таковой, она всего-навсего соответствует своему сложившемуся историческому образу, который не будет другим, не обольщайтесь. Только очень ослабевшая Россия может прикинуться добренькой, несчастной и благодушной в отношении соседей", - резюмировал Невзоров.
Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.
Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.
Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.