Российский публицист Александр Невзоров объяснил, почему Россия на самом деле напала на Украину

По его словам, Россия напала на Украину потому как является историко-политическим образованием, которое в принципе свою жизнь видит в захвате, агрессии, насаждении себя, в грубых попытках устранения любого инакомыслия, передает Обозреватель.

"Это традиционно для России уже на протяжении нескольких веков. Она никогда другой и не была. И оттого, что несколько безумных интеллигентов нарисовали вам Россию как некую квинтэссенцию возвышенных мыслей и представлений, она такой не станет", - заявил он.

По словам Невзорова, невозможно таковым считать даже "освобождение" Европы советскими войсками в 45-м году.

"Давайте вдумаемся, что это было на самом деле. Освободить – это значит дать свободу. А советские войска освобождали государства и страны, чтобы опутать их своей колючей проволокой, насадить собственные марионеточные правительства, изолировать, преследовать за инакомыслие и купать эти страны в крови, если они смели возмущаться", - отметил публицист.

Кроме того, он заявил, что Россия никогда не совершает ошибок, она просто делает то, что делала все свое существование.

"Мы помним и венгерские, и польские, и чешские, и все остальные события. Какая это, к чертовой матери, свобода?! То есть теперь Россия не совершает ошибки как таковой, она всего-навсего соответствует своему сложившемуся историческому образу, который не будет другим, не обольщайтесь. Только очень ослабевшая Россия может прикинуться добренькой, несчастной и благодушной в отношении соседей", - резюмировал Невзоров.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.